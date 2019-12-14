Украинские министры пожаловались на низкую зарплату

Из-за маленьких окладов в госсекторе невозможно привлечь конкретных людей в правительственную команду.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что многие его коллеги просят повысить им зарплату, чтобы они могли содержать свои семьи. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Наш", передаёт "Укринформ".

— Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идёт о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать в 10, в 20 раз больше, чем сейчас, — отметил политик.

Он добавил, что не у всех есть финансовая подушка, как у него — IT-директора "Приватбанка", соучредителя мобильного банка monobank. Дубилет подчеркнул, что возникла сложная ситуация, поскольку, с одной стороны, невозможно привлечь необходимых людей в правительственную команду из-за низких зарплат в госсекторе, а с другой — повысить оклады на фоне минимальной оплаты труда тоже плохо.

Отвечая на вопрос о себе, министр отметил, что тратит примерно три-пять тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.