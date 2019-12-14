СМИ: К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны

Это связано с мировым финансовым кризисом, дефицитом бюджета и оттоком инвестиций из Незалежной.

К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, курс доллара на Украине может перешагнуть отметку в 30 и даже 50 гривен. Это может быть следствием мирового финансового кризиса, который предрекают на будущий год, и политически нестабильного положения в стране.

Эксперт связывает это с дефицитом торгового баланса и оттоком инвестиций. Он также отметил, что негативное влияние на валюту Незалежной окажет то, что в 2020 году государство должно будет вернуть кредиторам около 5 миллиардов долларов.

Ранее в Киеве подсчитали материальные потери из-за разногласий с Россией. Так, нанесённый экономике ущерб составил от 50 до 150 миллиардов долларов.