На Украине инвалидные коляски приравняли к велосипедам

Теперь они смогут ездить по велодорожкам, тротуарам, обочинам и по краю проезжей части.

На Украине инвалидов, перемещающихся в колясках, приравняют к участникам дорожного движения на велосипедах, сообщает газета Верховной рады "Голос Украины".

Соответствующие поправки были приняты в закон "О дорожном движении". Так, инвалидные коляски смогут перемещаться по тротуарам, велодорожкам и по обочине и краю проезжей части. При этом в случае движения по дороге для автомобилей на них накладываются обязанности велосипедистов.

На кресла необходимо будет повесить светоотражающие элементы, при этом инвалидам запрещено перевозить других пассажиров или грузы.

Ранее в России предложили разрешить ездить по дорогам на электросамокатах.