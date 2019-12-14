На Украине инвалидные коляски приравняли к велосипедам

На Украине инвалидов, перемещающихся в колясках, приравняют к участникам дорожного движения на велосипедах, сообщает газета Верховной рады "Голос Украины".
Соответствующие поправки были приняты в закон "О дорожном движении". Так, инвалидные коляски смогут перемещаться по тротуарам, велодорожкам и по обочине и краю проезжей части. При этом в случае движения по дороге для автомобилей на них накладываются обязанности велосипедистов.
На кресла необходимо будет повесить светоотражающие элементы, при этом инвалидам запрещено перевозить других пассажиров или грузы.
Ранее в России предложили разрешить ездить по дорогам на электросамокатах.
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