В Краснодарском крае произошла авария с тремя машинами, два человека погибли

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Как стало известно Лайфу, два человека погибли.

Инцидент произошёл в станице Петропавловской Курганинского района. Водитель автомобиля Ford Александр Т., 1982 года рождения, скончался по пути в больницу в Лабинск.

Ещё один мужчина, Борис К., 1967 года рождения, находившийся за рулём автомобиля Peugeot, был зажат в машине, его удалось извлечь спасателям, но он умер в карете скорой помощи. Пассажирка Наталья М., 1961 года рождения, была доставлена в Курганинскую больницу с различными травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.