В Москве подросток выстрелил себе в голову, играя с пистолетом

На юго-востоке 16-летний подросток получил пулевое ранение из пистолета. Юноша погиб на месте. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По данным ТАСС, школьник и его приятель играли с пистолетом отца погибшего. В какой-то момент оружие выстрелило. Юноша получил ранение в голову и шею. Со вторым подростком работают психологи.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и полицейские. Они устанавливают, откуда у отца подростка пистолет и патроны к нему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.