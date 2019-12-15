Во Владикавказе экс-прокурора задержали при расследовании дела банды Гагиева

По версии следствия, женщина "заказала" убийство следователя на фоне личной неприязни.

Следственный комитет задержал экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову в ходе расследования уголовного дела банды Гагиева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Швецова примерно в августе 2012 года во время личной встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Гагиевым "заказала" убийство бывшего мужа её сестры, Александра Леонова, по причине возникших неприязненных отношений.

После этого мужчина, являвшийся следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР, был убит в столице членами преступного сообщества.

В настоящее время решается вопрос о заключении Швецовой под стражу.

Напомним, банда Гагиева была создана в 2004 году. С 2014 года главу ОПГ объявили в международный розыск, а с января 2015 года он находился под арестом в Вене. Как писал Лайф, ранее он был экстрадирован в Россию и арестован. В январе 2019 года один из главарей банды, Артур Джиоев, был приговорён к 17 годам колонии.