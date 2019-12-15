Рукопись манифеста современных Олимпийских игр выставили на аукцион

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги Олимпийский манифест основателя Игр Пьера де Кубертена. Об этом сообщает пресс-служба аукциона.

Цена на этот лот стартует от 500 тысяч долларов. Торги откроются 18 декабря.

Написан манифест в 1889 году. Рукопись занимает 14 страниц, на которых изложены положения современных Олимпийских игр. В частности, Кубертен подчёркивает, что "борьба между народами должна быть только в спорте".

Кубертен инициировал возрождение Олимпийских игр. Современные Игры впервые прошли в 1896 году в Афинах. Кубертен разработал клятву и эмблему соревнований, а также предложил лозунг "Быстрее, выше, сильнее". В честь деятеля назвали награду, которую вручает Международный олимпийский комитет за проявление благородства и верности духа на Олимпийских играх.

Ранее комитет Всемирного антидопингового агентства призвал отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх из-за допингового скандала.