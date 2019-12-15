Умер трижды лучший хоккеист Белоруссии Владимир Цыплаков

Известный белорусский хоккеист Владимир Цыплаков скончался на 51-м году жизни, сообщает БелТа.
Причины и подробности его смерти в настоящее время не сообщаются.
Цыплаков начал свою карьеру в 1985 году, в 1989-м в составе сборной СССР выиграл молодёжный чемпионат мира, в составе национальной сборной Беларуси Владимир Цыплаков выступал на двух Олимпийских играх и шести чемпионатах мира. Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси (1992, 2000, 2002). В 2005 году спортсмен завершил профессиональную карьеру.
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