СМИ: РФ и Катар создадут группу по координации инвестиционной деятельности

Россия и Катар договорились создать рабочую группу по координации инвестиционной деятельности и деловых проектов, сообщает РИА "Новости".

Соответствующее соглашение на полях форума в Дохе подписали Фонд Росконгресс и Катарское агентство поощрения инвестиций. Планируется привлекать инвесторов к поддержке и продвижению проектов в банковском и страховом секторах, создании инфраструктуры, энергетике, спорте и туризме.

— Создание рабочей группы позволит обмениваться информацией по перспективным инвестиционным проектам двух стран, аналитической, статистической и правовой информацией, оказывать взаимную поддержку по выходу компаний на российские и катарские рынки, — отметил председатель правления Росконгресса Александр Стуглев.

Глава Катарского агентства поощрения инвестиций Али аль-Валид аль-Тани полагает, что подобное соглашение позволит воплотить в жизнь взаимовыгодные проекты.

Ранее сообщалось, что Катар упростит получение визы для граждан России на время чемпионата мира по футболу в 2022 году.