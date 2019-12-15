Сенатор из США предсказал скорое завершение процедуры импичмента Трампа

Однако, по мнению экспертов, в настоящее время нет смысла проводить процесс за месяц до грядущих выборов.

Сенатор США Линдси Грэм предсказал скорое завершение процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

— Эта вещь перейдёт в сенат и там быстро умрёт, и я сделаю всё возможное, чтобы это произошло быстро, — отметил он.

В свою очередь глава Белого дома на своей странице в "Твиттере" призвал действовать и не медлить с проведением судебного разбирательства, если есть необходимость провести импичмент, чтобы страна могла вернуться к текущим делам.

Как отметил в беседе с RT директор Фонда имени Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулёв, сейчас нет никакого смысла проводить процедуру, поскольку срок президентства Трампа заканчивается через месяц, а в феврале стартует предвыборная гонка. Однако желание Трампа продлить процедуру импичмента может быть связано с тем, что процесс положительно влияет на уровень его одобрения среди избирателей.

При этом, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, процесс невыгоден для демократов, поскольку, по его мнению, он раскручен для того, чтобы отвлечь общественность от дел Байдена на Украине. Эксперт подчеркнул, что в попытке отстранить Трампа от власти демократы вообще "могут поставить крест" на своём участии в выборах 2020 года, поскольку на кону может оказаться судьба их основного лидера.

Напомним, 25 сентября конгресс США сообщил о начале процедуры импичмента Трампа. Демократы в конгрессе начали процедуру из-за предположительного давления на президента Украины Владимира Зеленского для проведения расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента страны Джо Байдена. 10 декабря демократы выдвинули два обвинения главе Белого дома — о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию. Сам американский лидер считает, что начатый процесс поможет ему выиграть выборы 2020 года.