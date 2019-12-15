США планируют вывести из Афганистана четыре тысячи военнослужащих

Это будет сделано для возобновления переговоров с "Талибаном"*, сорванных в сентябре.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выводе около 4000 военнослужащих из Афганистана в начале следующей недели, сообщает NBC News со ссылкой на трёх нынешних и бывших американских чиновников.

По словам официальных лиц, в результате после этого в стране останется от 8000 до 9000 американских солдат.

Это заявление будет сделано на фоне возобновления переговоров с движением "Талибан"* в Катаре, они были сорваны в сентябре из-за теракта.

Бывший военный чиновник заявил NBC News, что объявление о выводе войск является "частью попытки перезагрузить переговоры с талибами". Затем США могут предложить "Талибану", чтобы обе стороны возобновили переговоры там, где они остановились, с выводом войск США, а тот, в свою очередь, должен пообещать перемирие.

Однако, как сообщил представитель вооружённых сил США в Афганистане, войска не получали приказов о сокращении численности войск в Афганистане. Они, по его словам, по-прежнему привержены миссии "Решительная поддержка" и сосредоточены на главной цели: обеспечить, чтобы Афганистан никогда больше не использовался в качестве убежища для террористов, которые угрожают Соединённым Штатам, союзникам или их интересам.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.