Турция намерена купить у США системы ПРО Patriot

Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot. Соответствующая просьба уже направлена американской стороне, Турция ждёт ответа. Об этом заявил на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

— Турция верит, что США всё ещё наши союзники, и мы по-прежнему остаёмся их союзниками... Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано, — рассказал Чавушоглу.

Он также отметил, что предложение России было более выгодным, однако сейчас страна готова купить американские системы.

При этом Чавушголу подчеркнул, что, в случае если США примет санкции против Турции из-за поставок С-400, Анкара будет вынуждена ответить на них.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не откажется от российских ЗРК С-400 ради покупки американских систем Patriot.

Анкара начала закупать С-400 в текущем году. 12 июля состоялись первые поставки, а второй этап завершился 15 сентября. США всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Затем Вашингтон пригрозил санкциями, если страна не избавится от ЗРК, однако Анкара всё равно готова закупать у России комплексы. 5 декабря в США заявили, что и дальше будут оказывать давление на страну из-за покупки российских ЗРК.