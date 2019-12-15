Власти Венесуэлы заявили, что оппозиция планировала теракт на севере страны

Атаки были запланированы на 15 декабря, а средства для их осуществления поступили из Колумбии.

Оппозиция Венесуэлы планировала устроить теракт против военнослужащих в штате Сукре. Об этом заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес во время пресс-конференции в Каракасе, её транслировали федеральные телеканалы.

— Леопольдо Лопес (Лидер оппозиционной партии "Народная воля". — Прим. Лайфа) поручил [Хуану] Гуайдо и депутату Янет Фермин осуществить атаки на два военных подразделения: штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре и командование 53-го подразделения Национальной гвардии, — сообщил Родригес.

По его словам, сами атаки были запланированы на 15 декабря, а средства для их осуществления поступили из граничащей с Венесуэлой Колумбии. Министр отметил, что властям удалось предотвратить трагедию и они впредь намерены делать всё, чтобы "сохранить мир в республике".

— Будьте уверены, что мы поймаем всех и каждого из тех, кто планировал осуществить эти действия, — отметил Родригес.

Напомним, ситуация в стране обострилась 23 января 2019 года, когда глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента. Временным лидером Венесуэлы его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Легитимный лидер Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота и сообщил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Боливия, Белоруссия, Турция, Китай, Иран, Куба и Никарагуа.