Фешен-астролог рассказала, какие тренды принесёт "металлическая модная крыса"

В будущем году станут популярны консервативные традиции в новом исполнении, что-то привычное, но так, как это ещё не видели.

Татуировки, макси и женственность — такие модные тенденции принесёт год Металлической Белой Крысы, рассказала фешен-астролог Вера Хубелашвили в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что в 2020-м начинается новый 12-летний цикл по китайскому календарю, мода обязательно претерпит изменения. Так, например, по словам астролога, крыса не будет "укорачивать юбки", в тренде будут женственные образы с длинными платьями.

— Крыса любит изысканность, приветствует в том числе классическую моду. Металлическая модная крыса будет склонять нас всех к более стильным, но консервативным традициям. Преподнесёт что-то привычное, но так, как мы ещё не видели, — отметила Хубелашвили.

Она добавила, что в будущем году будут популярны татуировки и татуаж, металл и вода, которыми ознаменован 2020-й, будут способствовать этому.