Facebook запустит на Украине систему против дезинформации

В наступающем году компания Facebook запустит систему противодействия ложной информации на Украине. Об этом сообщает украинский портал "Детектор-медиа" со ссылкой на менеджера по публичной политике представительства компании на Украине Екатерину Крук.

— Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации на Украине. У нас есть система, которая отработана в мире, — это программа под названием Тhird-party fact-cheker, — заявила она.

Благодаря использованию этой системы информация, признанная ложной, будет визуально выделена в ленте новостей. Кроме того, запись, содержащая признаки дезинформации, будет сопровождаться контекстными данными или ссылкой на опровергающий её материал.

По словам менеджера, для осуществления такой схемы Facebook сотрудничает с локальными организациями. Сейчас у компании таких партнёров всего 46, однако на Украине их пока что нет.