Дом президента футбольного клуба ограбили, пока он был на матче своей команды

Неизвестные ограбили дом президента кипрского футбольного клуба "Аполлон" (Лимасол) Никоса Кирзиса, об этом сообщило издание Phileleftheros.

Грабители воспользовались тем, что хозяин покинул дом, отправившись на стадион "Цирион атлетик" в Лимасоле, чтобы посетить домашний матч своей команды с клубом "Анортосис", и украли несколько наручных часов на сумму около 20 тысяч евро.

После того как в доме сработала сигнализация, Кирзис уехал до начала игры.

В настоящее время полиция занимается расследованием инцидента.