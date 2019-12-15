Дом президента футбольного клуба ограбили, пока он был на матче своей команды

2

Фото © Pixabay

Неизвестные ограбили дом президента кипрского футбольного клуба "Аполлон" (Лимасол) Никоса Кирзиса, об этом сообщило издание Phileleftheros.

Грабители воспользовались тем, что хозяин покинул дом, отправившись на стадион "Цирион атлетик" в Лимасоле, чтобы посетить домашний матч своей команды с клубом "Анортосис", и украли несколько наручных часов на сумму около 20 тысяч евро.

После того как в доме сработала сигнализация, Кирзис уехал до начала игры.

В настоящее время полиция занимается расследованием инцидента.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×