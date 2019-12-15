ВС Литвы опубликовали видео стрельб американских танков на границе с Белоруссией

A bit of Christmas spirit and M1 Abrams shooting training by the 1st Battalion of the 9th #US cavalry regiment in Pabrade #Lithuania 🇱🇹🇺🇸 #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/fYQ72BGJLN — Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) December 14, 2019

Вооружённые силы Литвы выложили в своём твиттере кадры рождественских тренировок американских танков "Абрамс", которые на данный момент обосновались в городе Пабраде вблизи белорусской границы — их разделяет всего порядка семи с половиной километров.

— Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 "Абрамсов" 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде, — гласит подпись к видео.

Запись, кстати, сопровождается рождественской песней.

США разместили свои танки на полигоне в Пабраде ещё 21 октября. Американских военных отправили в этот регион на полгода для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, которые пройдут весной 2020 года.

На переброс сил в пограничной Белоруссии ответили почти сразу. Президент страны Александр Лукашенко пообещал проводить тактические действия на этом направлении границы. Президент России Владимир Путин тоже прокомментировал предстоящие учения НАТО, заявив, что Россия их не приветствует, но относится спокойно.