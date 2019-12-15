Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

В первую тройку вошли планшет Apple iPad, электромобиль Tesla и мини-компьютер Raspberry Pi.

С 2010 года в мире было создано огромное количество разных умных устройств, и, хотя некоторые из них определённо "круче", чем другие, их влияние на прошедшее десятилетие и предстоящее десятилетие отнюдь не одинаково. Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.

На первом месте оказался Apple iPad, он "привёл к культурным сдвигам в области персональных компьютеров и задал тон для следующего десятилетия портативных устройств". На второй позиции электромобиль Tesla Model S 2012 года, который изменил траекторию автомобильной промышленности.

Следующим назван миниатюрный компьютер Raspberry Pi, который позволил создавать систему с чистого листа, в крошечную коробочку помещается всё — от робототехники и домашней автоматизации до развлечений.

В топ-10 вошла также консоль Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller — контроллер для людей с инвалидностью, который расширил возможности игроков, долго игнорируемых индустрией. В этом же списке ещё два продукта Apple — беспроводные наушники AirPods и умные часы Apple Watch, ставшие первопроходцами в своей области.

Ранее был назван лучший гаджет десятилетия по версии Verge. Им стал iPhone 4, выпущенный в 2010 году, в первую пятёрку рейтинга также вошли автомобиль Tesla Model S и смартфон Samsung Galaxy S6.