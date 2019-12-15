В Сургуте на сотрудников МФЦ хлынула горячая вода прямо с потолка — видео

В сургутском многофункциональном центре (МФЦ), который располагается в "Сити-молле", произошло ЧП. На сотрудников прямо с потолка хлынул кипяток. Видео опубликовано в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что сначала с потолка начала капать, а потом течь вода. Сотрудники МФЦ разбежались со своих мест, однако продолжили наблюдать за коммунальным ЧП. Затем навесной потолок обрушился — и с него хлынул поток кипятка.

По предварительным данным, под потолком прорвало трубу с горячей водой. По счастливой случайности, как отмечают сами сотрудники, никто не пострадал. В потолок вместе с трубами были вмонтированы провода под электрическим напряжением.