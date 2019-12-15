В Калифорнии бездомных предложили селить на круизный лайнер

За последние два года количество бездомных в штате резко возросло, и проблема становится всё серьёзнее и серьёзнее.

Власти Окленда (штат Калифорния, США) предложили размещать бездомных на круизных лайнерах. По их мнению, это помогло бы решить проблему с большим количеством людей без определённого места жительства, пишет издание Independent.

Сообщается, что в городе с населением 430 тысяч человек проживает порядка 3,2 тысячи бездомных. По словам председателя городского совета Ребекки Каплан, на одном только пришвартованном круизном лайнере можно было бы разместить около тысячи человек.

— Это может стать отличным способом быстро расселить множество людей. Круизные суда используются для оперативного размещения людей после стихийных бедствий и в качестве дополнительного жилья для таких мероприятий, как Олимпийские игры, — пояснила она свою позицию.

Она отметила, что судно можно взять в аренду, а жильцы будут оплачивать ренту из своего заработка. Каплан подчеркнула, что за последние два года количество бездомных в Калифорнии резко возросло и проблема становится всё серьёзнее и серьёзнее.

Впрочем, администрация порта назвала идею абсолютно несостоятельной, ведь безопасность и охрана на морских объектах регулируется федеральными властями.

В конце сентября сообщалось, что калифорнийского бизнесмена покусали бездомные-наркоманы.