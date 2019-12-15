В Калифорнии бездомных предложили селить на круизный лайнер

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Фото © Pixabay

За последние два года количество бездомных в штате резко возросло, и проблема становится всё серьёзнее и серьёзнее.

Власти Окленда (штат Калифорния, США) предложили размещать бездомных на круизных лайнерах. По их мнению, это помогло бы решить проблему с большим количеством людей без определённого места жительства, пишет издание Independent.

Сообщается, что в городе с населением 430 тысяч человек проживает порядка 3,2 тысячи бездомных. По словам председателя городского совета Ребекки Каплан, на одном только пришвартованном круизном лайнере можно было бы разместить около тысячи человек.

Это может стать отличным способом быстро расселить множество людей. Круизные суда используются для оперативного размещения людей после стихийных бедствий и в качестве дополнительного жилья для таких мероприятий, как Олимпийские игры, — пояснила она свою позицию.

Она отметила, что судно можно взять в аренду, а жильцы будут оплачивать ренту из своего заработка. Каплан подчеркнула, что за последние два года количество бездомных в Калифорнии резко возросло и проблема становится всё серьёзнее и серьёзнее.

Впрочем, администрация порта назвала идею абсолютно несостоятельной, ведь безопасность и охрана на морских объектах регулируется федеральными властями.

В конце сентября сообщалось, что калифорнийского бизнесмена покусали бездомные-наркоманы.

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