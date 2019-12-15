Боливия выдаст ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

Временный президент Боливии Жанин Аньес объявила сегодня, что в ближайшие дни будет выдан ордер на арест бывшего лидера Эво Моралеса, который находится в Аргентине в качестве политического беженца, сообщает издание Los Tiempos.

Она подчеркнула, что уже поданы все необходимые для выдачи ордера ходатайства, и назвала действия экс-главы государства подстрекательством к мятежу и терроризмом.

Аньес добавила, что Моралес должен ответить перед своей страной и народом и понять, что Боливия нуждается в переменах.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. 12 ноября он прилетел в Мексику, где ему предоставили убежище, а 7 декабря вылетел на Кубу, где провёл несколько дней, и, по сообщению издания La Nacion, попросил политического убежища в Аргентине.

Президентские обязанности взяла на себя вице-спикер палаты сенаторов парламента Жанин Аньес. Экс-президент Боливии назвал это решение "коварным госпереворотом" и пообещал вскоре вернуться в страну.