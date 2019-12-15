Американское издание опубликовало топ самых странных подарков на Рождество

Американское издание Huffpost составило список самых странных рождественских подарков. Всего в него вошло 42 пункта — и они вправду совсем не то, что вы рассчитываете получить на праздник.

По мнению авторов, Рождество — единственный день, когда можно спокойно выйти на публику в "ужасном рождественском свитере" и это будет социально приемлемо. Так, топ рейтинга возглавил свитер с саксофонистом Кенни G. На фотографии он, кстати, собственной персоной одет в свитер с собой же.

В список также вошли солнечные очки для домашнего питомца, маска с Чубаккой, нож в форме бензопилы, когтеточка для кота в форме ноутбука, свитер с портретом президента США Дональда Трампа с приклеенными искусственными волосами и многое другое.

Например, считают авторы, очень странно будет преподнести кому-то на Рождество портрет домашнего любимца в стиле Ренессанса — на фото, собственно, пример с попугаем, нарисованном в таком стиле (у него даже жабо есть).

Есть там и относительно адекватные на фоне остальных вещи: плед-буррито, цветочные горшки в форме динозавров, виски "Ходячие мертвецы" и складные шары для украшения праздничной ели.

Ранее Лайф публиковал результаты опроса, согласно которым мужчины тратят на 40% больше денег на подарки, чем женщины.