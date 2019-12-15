В Приморском крае автобус столкнулся с легковушкой, два человека погибли — видео

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В Приморском крае произошло ДТП, как стало известно Лайфу, рейсовый автобус столкнулся с автомобилем "Ниссан", два человека из легковушки погибли, ещё один госпитализирован.

<p>Фото © LIFE</p>

Инцидент произошёл на 15-м километре трассы Фокино — Дунай. Пять пассажиров общественного транспорта и водитель не пострадали.

<p>Фото © LIFE</p>

По сообщению очевидцев, причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать наледь, образовавшаяся на дороге, отмечает издание Deita.

Ранее Лайф сообщал, что во Владивостоке из-за снегопада на одной дороге произошло около 20 ДТП.

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