В Приморском крае автобус столкнулся с легковушкой, два человека погибли — видео

В Приморском крае произошло ДТП, как стало известно Лайфу, рейсовый автобус столкнулся с автомобилем "Ниссан", два человека из легковушки погибли, ещё один госпитализирован.

Инцидент произошёл на 15-м километре трассы Фокино — Дунай. Пять пассажиров общественного транспорта и водитель не пострадали.

По сообщению очевидцев, причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать наледь, образовавшаяся на дороге, отмечает издание Deita.

Ранее Лайф сообщал, что во Владивостоке из-за снегопада на одной дороге произошло около 20 ДТП.