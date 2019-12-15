На Курилах произошло два землетрясения подряд

Утром 15 декабря в Тихом океане вблизи Курильских островов произошло два землетрясения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки последовали один за другим. Первый, магнитудой 5, был зарегистрирован в 11:26 по местному времени (03:26 мск) с эпицентром в 138 километрах юго-восточнее острова Онекотан на глубине 41 км. Второй подземный толчок произошёл через семь минут в том же районе. Он был почти равен первому по магнитуде — она составила 4,9. Глубина залегания очага — 34 км.

В населённых пунктах на островах архипелага сейсмической активности не ощутили, цунами объявлено не было.