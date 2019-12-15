В Китае нашли новый метод борьбы с особо тяжёлой формой рака груди

Такая форма заболевания, как правило, приводит к летальному исходу. А вот диагностируют его всего у 15–20% пациенток.

Врачи из Шанхайского медицинского центра разработали новую комбинированную химиотерапию для борьбы с трижды негативным раком молочной железы — особо тяжёлой разновидностью рака. Об этом сообщает Shanghai Daily.

В ходе исследований выяснилось, что благодаря новому методу лечения увеличился процент выживающих в течение первых пяти лет ремиссии трижды негативного рака на поздней стадии.

Такая форма заболевания, как правило, приводит к летальному исходу. А вот диагностируют его всего у 15–20% пациенток. Специализированного лечения раньше не существовало — применяли лишь стандартный курс химиотерапии. При этом выживаемость при таком лечении составляла 80%. Ранее новые методы терапии к улучшению результата не приводили.

Однако учёные синтезировали новый препарат капецитабин. Он применяется для химиотерапии пациенток с ремиссией рака молочной железы на поздних стадиях. За пять лет испытаний в них приняло участие 585 больных из 35 больниц Китая. 297 из них лечились по новой комбинированной терапии.

Благодаря капецитабину повторное заболевание раком молочной железы снизилось на 41%, а смертность в течение первых пяти лет ремиссии — на 86,3% (по сравнению с аналогичными показателями при применении только традиционной химиотерапии).

В ближайшем будущем учёные планируют изучить подтипы этого вида заболевания и разработать более целенаправленную методику его лечения.

Ранее учёные из США и Японии установили, что бокал алкоголя в день в течение десяти лет увеличивает риск развития онкологических заболеваний.