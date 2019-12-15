Россиянам рассказали, как правильно выбирать и заваривать чай

Роспотребнадзор в честь празднования Международного дня чая рассказал, как правильно выбирать этот напиток, памятка представлена на сайте организации.

Там напомнили, что чаем называется пищевой продукт, изготовленный из листьев camellia sinensis и не содержащий других пищевых компонентов. Различают чёрный, зелёный, белый, жёлтый чаи, а также пуэр и улун. Иногда в этот список добавляют мате, ройбуш и каркаде, но они изготовлены из других растений.

При выборе заварки специалисты посоветовали обратить внимание на целостность упаковки и маркировку, а потом проверить содержимое: сухие листья должны быть одинакового цвета и плотности, в них не должно присутствовать посторонних включений, также недопустима плесень или гниль.

Чёрный чай, пуэр, улун советуют заваривать водой 90 градусов, белый и зелёный — не выше 75–80 градусов. Использовать крутой кипяток не рекомендуется, напиток потеряет вкусовые качества и будет горчить. Также Роспотребнадзор не советует делать крутую заварку впрок и разбавлять её водой, она быстро растеряет полезные свойства и станет питательной средой для бактерий.

Высокая биологическая и пищевая ценность чая обусловлена присутствием в нём ряда биологически активных веществ, к важнейшим из которых относятся: катехины, кофеин, L-теанин, танины, теафлавины.