Польский политик заявил, что попытки сделать из РФ врага могут навредить стране

При этом Варшава не настаивает на антагонизме отношений Запада и РФ, поскольку сама может стать жертвой противостояния.

Попытки сделать из России врага и настроить её на антагонизм с Западом могут навредить Польше, об этом заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский в интервью Reuters.

— Как страна, соседствующая с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма, — отметил политик.

Тем не менее Польша видит ограниченные возможности для дипломатии и диалога с РФ, несмотря на попытки президента Франции Эмманюэля Макрона убедить Варшаву пересмотреть свои отношения с Москвой.

Щерский отметил, что российская политика может измениться, она может открыть дорогу для более широкого диалога, но это потребует изменения условий, прежде всего отход от политики силы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда после встречи с Макроном на саммите НАТО в Лондоне заявил, что Россия "не враг", и назвал Россию "партнёром и соседом".