Выходные в Москве закончатся мокрым снегом и порывистым ветром

В Москве и области 15 декабря ожидаются осадки в виде дождя со снегом, местами гололедица, а температура воздуха поднимется незначительно выше нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

И ночью, и днём столбики термометров достигнут отметки в +1–3 градуса в самой столице. В Подмосковье при этом температура будет колебаться от –2 до +3.

Атмосферное давление будет слегка понижено и составит 744 миллиметра ртутного столба. Ветер ожидается южный, юго-восточный, со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.