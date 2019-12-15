Ретейлеры: В 2019 россияне стали покупать больше дорогих смартфонов

По данным ретейлеров, за 2019 год средняя цена на смартфоны возросла на 5% и составила 16–17 тысяч рублей. В общем и целом спрос россиян за последний год сместился в сторону более дорогих моделей.

Как отмечают эксперты, спрос на флагманские смартфоны в уходящем году рос быстрее, чем на другие модели.

— Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года. Продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона (от 50 тысяч рублей) год к году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах, — цитирует РИА "Новости" руководителя департамента "Мобильная техника" группы "М-Видео. Эльдорадо" Владимира Чайку.

Из всех производителей по покупаемости на первом месте стоит Samsung, далее следуют Huawei, Honor, Xiaomi и Apple. За последней компанией однако стабильно закреплено лидерство по размеру прибыли.

Росту популярности флагманских смартфонов поспособствовала также популяризация рассрочек и акций по обмену старого телефона на новый со скидкой. Каждый четвёртый россиянин, ставший владельцем нового смартфона в 2019 году, взял его в рассрочку.

Растёт популярность и интернет-продаж. Так, 17% всех сделок было совершено через Интернет, отмечают эксперты, причём денежный объём покупок составил 19%. Через онлайн-каналы продано почти 3,5 миллиона смартфонов на общую сумму 66 миллиардов рублей, пишет агентство.