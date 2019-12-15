Около половины российских работников самостоятельно оплачивают корпоративы

Любопытно, но большая часть сотрудников взяла бы денежную премию, отказавшись от мероприятия.

Около половины работников российских компаний вынуждены организовывать новогодние корпоративы за свой счёт. Такие данные приводит "Российская газета" со ссылкой на опрос HeadHunter.

Отмечается, что 37% организовывают мероприятия за счёт соплатежей сотрудников и компаний, тогда как 12% полагаются полностью на средства сотрудников. Большая часть новогодних мероприятий проводится в кафе и ресторанах (56%), однако сразу в 27% случаев для этого снимают отдельные помещения, а 15% праздников и вовсе проходит на рабочих местах.

Любопытно, но подавляющее большинство сотрудников взяли бы денежную премию, отказавшись от мероприятия. Об этом заявили 72% опрошенных.