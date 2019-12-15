Эксперт назвал пять перспективных направлений для внутреннего туризма в России

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Фото © ТАСС/Артем Геодакян

На сегодняшний день можно выделить пять направлений, которые были не так популярны у туристов в прошлом, однако обладают большим потенциалом, развивая инфраструктуру по мере того, как к ним просыпается интерес. Об этом RT рассказал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия — страна возможностей" Евгений Малыгин.

По его мнению, одним из наиболее перспективных регионов можно назвать Удмуртию. Он отметил, что власти республики делают всё возможное, чтобы регион стал центром культурного и исторического туризма.

<p>Монумент &#34;Дружба народов&#34; в Ижевске. Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Малыгин добавил, что с историко-культурным наследием республики можно познакомиться в Национальном музее имени Кузебая Герда, удмуртского народного поэта. Он также обратил внимание на то, что все достопримечательности Ижевска "находятся в шаговой доступности".

В отношении туризма, по его словам, также развивается и Самарская область. Большой вклад в это внёс чемпионат мира по футболу, благодаря которому было открыто большое количество достопримечательностей и развлекательных точек для гостей города.

<p>Виды Самары. Фото © ТАСС / Яков Князев</p>

Кроме того, в свой список Малыгин включил Мурманскую область, в частности Териберку — село в регионе. Несмотря на то что там слабо развита инфраструктура, такое направление для туризма часто выбирают любители северной природы. К слову, тут можно увидеть северное сияние.

<p>Фото © &#34;ВКонтакте&#34; / <a href="https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-100152061_8952" target="_blank">Териберка — сообщество туристов</a></p>

Эксперт отметил и Республику Тыва как одну из наиболее достойных внимания. По его словам, в последнее время туристический поток на этом направлении растёт "сумасшедшими темпами".

Сложная экосистема республики включает пустыни, степи, альпийские луга, тундру, тайгу, ледники. Нетронутая природа, биосферные заповедники, отличная рыбалка, гостеприимные люди — не зря же это любимый регион отпусков президента России, — добавил он.

<p>Виды Тувы. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Не осталась без внимания и Республика Бурятия. Главная достопримечательность здесь — озеро Байкал, однако туристы могут найти здесь ещё много чего интересного. В частности, Бурятия — центр буддийского паломничества, эко- и этнографического туризма.

<p>Виды Бурятии. Фото © ТАСС / Зорикто Дагбаев</p>

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