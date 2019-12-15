Эксперт назвал пять перспективных направлений для внутреннего туризма в России

На сегодняшний день можно выделить пять направлений, которые были не так популярны у туристов в прошлом, однако обладают большим потенциалом, развивая инфраструктуру по мере того, как к ним просыпается интерес. Об этом RT рассказал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия — страна возможностей" Евгений Малыгин.

По его мнению, одним из наиболее перспективных регионов можно назвать Удмуртию. Он отметил, что власти республики делают всё возможное, чтобы регион стал центром культурного и исторического туризма.

Малыгин добавил, что с историко-культурным наследием республики можно познакомиться в Национальном музее имени Кузебая Герда, удмуртского народного поэта. Он также обратил внимание на то, что все достопримечательности Ижевска "находятся в шаговой доступности".

В отношении туризма, по его словам, также развивается и Самарская область. Большой вклад в это внёс чемпионат мира по футболу, благодаря которому было открыто большое количество достопримечательностей и развлекательных точек для гостей города.

Кроме того, в свой список Малыгин включил Мурманскую область, в частности Териберку — село в регионе. Несмотря на то что там слабо развита инфраструктура, такое направление для туризма часто выбирают любители северной природы. К слову, тут можно увидеть северное сияние.

Эксперт отметил и Республику Тыва как одну из наиболее достойных внимания. По его словам, в последнее время туристический поток на этом направлении растёт "сумасшедшими темпами".

— Сложная экосистема республики включает пустыни, степи, альпийские луга, тундру, тайгу, ледники. Нетронутая природа, биосферные заповедники, отличная рыбалка, гостеприимные люди — не зря же это любимый регион отпусков президента России, — добавил он.

Не осталась без внимания и Республика Бурятия. Главная достопримечательность здесь — озеро Байкал, однако туристы могут найти здесь ещё много чего интересного. В частности, Бурятия — центр буддийского паломничества, эко- и этнографического туризма.

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