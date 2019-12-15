В больнице умер ещё один пострадавший при извержении вулкана в Новой Зеландии

Речь идёт о мужчине, получившем серьёзные травмы. После происшествия он находился в клинике штата Новый Южный Уэльс.

Ещё один пострадавший при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд скончался в австралийской клинике 14 декабря, таким образом число жертв природной катастрофы увеличилось до 16. Об этом сообщает пресс-служба новозеландской полиции.

В ведомстве выразили соболезнования близким погибшего и семьям других австралийцев, пострадавших из-за стихийного бедствия.

Издание The New Zealand Herald уточняет, что речь идёт о мужчине, получившем серьёзные травмы. По данным газеты, после происшествия его доставили в одну из клиник штата Новый Южный Уэльс.

Напомним, 9 декабря на острове Уайт-Айленд, что у берегов Новой Зеландии, произошло извержение вулкана. По словам премьер-министра страны Джасинды Ардерн, в момент извержения у подножия вулкана находилось около 100 человек. Ранее сообщалось, что число погибших достигло 15, ещё двое числятся пропавшими без вести.