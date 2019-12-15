СМИ: В Непале автобус с паломниками упал в пропасть, 13 человек погибли

283

По меньшей мере 13 человек погибли после того, как в горах непальского района Синдхупалчок автобус с паломниками упал в пропасть с высоты 500 метров. О трагическом инциденте сообщает издание Himalayan Times.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/connectgujarat/" target="_blank"><ins>Connect Gujarat</ins></a></p>

В полиции журналистам рассказали, что водитель автобуса не справился с управлением на участке горной дороги и сорвался в пропасть. В салоне вместе с ним ехали паломники из индуистского храма в Калинчоуке. Правоохранители не исключают, что число жертв может возрасти.

В настоящий момент спасатели и местные жители вызволяют пострадавших, чтобы доставить их в медучреждения. Личности погибших устанавливаются.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×