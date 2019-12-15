В Москве четверо в масках под угрозой насилия вынесли из квартиры 500 тыс. руб.

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Фото © Shutterstock

На юго-востоке Москвы четверо неизвестных в масках вошли в квартиру и под угрозой насилия украли 500 тысяч рублей и коллекцию монет. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле марки Hyundai белого цвета, — уточняется в сообщении.

Для задержания неизвестных в столице объявлен план "Перехват".

Напомним, ранее в Москве у безработного украли 5,5 млн рублей через дыру в стене. Инцидент произошёл во время покупки автомобиля.

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