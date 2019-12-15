В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

В Севастополе в ночь с 14 на 15 декабря затонул плавучий док со списанной подводной лодкой. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

— Затонул списанный плавдок. В нём находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали, — рассказал собеседник агентства.

В экстренных службах города уточнили, что выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 уже всплыла на поверхность.

Источник агентства предположил, что затопление могло произойти из-за технического состояния дока, не подлежавшего эксплуатации и ремонту. В Черноморском флоте и оборонном ведомстве страны произошедшее пока не прокомментировали.