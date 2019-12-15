Пьяная компания напала на фельдшеров на Сахалине

Сейчас оба медработника в удовлетворительном состоянии, однако из-за травм не смогут работать в ближайшее время.

Компания нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов в город Долинск на Сахалине. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ночь с 14 на 15 декабря молодые люди обратились в отделение Долинской ЦРБ и сообщили, что женщина потеряла сознание. В то же время на станцию скорой сообщили о смерти человека по тому же адресу. На место выехали две медицинские бригады. У подъезда фельдшеров встретила агрессивная толпа пьяных молодых людей.

— На момент прибытия медбригад пожилая женщина была мертва уже несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть, на что молодые люди отреагировали крайне негативно. Стали оскорблять и нападать на сотрудников медицинской службы, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Когда медик попытался вызвать полицию, один из юношей отнял у него телефон и кинул ему в лицо, поранив сотрудника скорой помощи. Пока его коллега пытался оказать первую помощь, другой молодой человек кинул в него стеклянный предмет и травмировал ему руку.

В региональном Минздраве отметили, что сейчас оба потерпевших находятся в удовлетворительном состоянии, однако из-за травм не смогут работать в ближайшее время. В правоохранительные органы уже направили заявление о нападении на сотрудников скорой помощи.

Ранее сообщалось, что буйный водитель напал на машину медиков в Иванове.