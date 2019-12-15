Пьяная компания напала на фельдшеров на Сахалине

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Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

Сейчас оба медработника в удовлетворительном состоянии, однако из-за травм не смогут работать в ближайшее время.

Компания нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов в город Долинск на Сахалине. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ночь с 14 на 15 декабря молодые люди обратились в отделение Долинской ЦРБ и сообщили, что женщина потеряла сознание. В то же время на станцию скорой сообщили о смерти человека по тому же адресу. На место выехали две медицинские бригады. У подъезда фельдшеров встретила агрессивная толпа пьяных молодых людей.

На момент прибытия медбригад пожилая женщина была мертва уже несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть, на что молодые люди отреагировали крайне негативно. Стали оскорблять и нападать на сотрудников медицинской службы, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Когда медик попытался вызвать полицию, один из юношей отнял у него телефон и кинул ему в лицо, поранив сотрудника скорой помощи. Пока его коллега пытался оказать первую помощь, другой молодой человек кинул в него стеклянный предмет и травмировал ему руку.

В региональном Минздраве отметили, что сейчас оба потерпевших находятся в удовлетворительном состоянии, однако из-за травм не смогут работать в ближайшее время. В правоохранительные органы уже направили заявление о нападении на сотрудников скорой помощи.

Ранее сообщалось, что буйный водитель напал на машину медиков в Иванове.

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