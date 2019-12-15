Москву к Новому году украсило 130 километров гирлянд и 150 тысяч игрушек

Для украшения Москвы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" использовали 130 километров гирлянд, 150 тысяч игрушек и декоративных элементов и 100 километров бус. Об этом сообщает в воскресенье сайт мэра и правительства столицы.

На Манежной площади уже установили главную ёлку фестиваля, которую украшает световой шатёр диаметром 50 метров.

Попасть в атмосферу известной каждому новогодней сказки "Щелкунчик и Мышиный король" гости и жители столицы смогут на Тверском бульваре. Здесь будут гулять артисты, одетые в костюмы персонажей, а также улицу украсят шары, внутри которых будут находиться герои произведения.

Ледяной городок с прозрачными башенками из полимерных кубов и пирамид с внутренней подсветкой расположился в парке "Фили".

Над фонтаном на Тверской площади раскинулось "Звёздное небо", состоящее из нитей гирлянд, которые образуют стилизованную светящуюся ель.

Полюбоваться небом из искристых гирлянд можно также на Никольской улице, Кузнецком мосту и Рождественке, в Камергерском и Столешниковом переулках, на площади Юности в Зеленограде и на фестивальных площадках в парках.

По традиции на Тверском бульваре установили большой световой тоннель длиной 200 метров.