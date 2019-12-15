Учёные назвали еду, вызывающую сильнейшую зависимость

Учёные утверждают, что пища, которая провоцирует у людей привыкание, имеет соотношение углеводов и жиров 2:1, как и грудное молоко.

Американские исследователи из Университета Мичигана провели исследование среди 120 студентов. Они предложили им выбор из 35 различных продуктов и попросили заполнить Йельскую шкалу пищевой зависимости — показатель того, насколько вы имеете привыкание к определённой пище. Ученики оценивали продукты от 1 до 35.

Главным в списке вызывающих привыкание продуктов был шоколад, за которым следовали мороженое, картофель фри, пицца, печенье, чипсы, пирожные, попкорн с маслом и чизбургеры. Об этом сообщает Daily Mail.

И, напротив, привыкание не вызывали лосось, коричневый рис, огурец и брокколи.

Учёные отметили, что "вызывающие привыкание" продукты имеют одну особенность — соотношение углеводов и жиров в пропорции два к одному. Такое же соотношение органических веществ имеет и грудное молоко. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что в раннем возрасте человеческий мозг запоминает полученное от еды удовольствие. Именно поэтому во взрослом возрасте нам нравятся продукты, которые напоминают первые вкусовые ощущения.

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