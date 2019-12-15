Во время эвакуации в школе на Ямале раздетых детей заставили прыгать в окно

Представители местных властей объяснили, что учебная тревога носила информационный характер и изначально никто не планировал выводить школьников на улицу.

Учащихся школы "Земля родная" в Новом Уренгое во время плановой эвакуации 10 декабря заставили выпрыгивать из окна без верхней одежды. Видео с места происшествия опубликовало на "Ютубе" новостное агентство N24.

На кадрах видно, что дети стоят на снегу в школьной форме. Как уточняет URA.ru, после инцидента многие из них заболели. Эвакуировать подопечных из расположенного на первом этаже класса через окно решил учитель труда.

Директор учебного заведения Светлана Боцян пообещала разобраться в произошедшем. Она отметила, что в момент эвакуации её не было на месте.

Она уже принесла извинения родителям детей, однако так и не смогла объяснить, зачем их чад вывели на улицу зимой без тёплой одежды.

Представители городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы объяснили, что учебная тревога носила информационный характер и изначально никто не планировал выводить школьников на улицу. Инспектор пожарной безопасности лишь беседовал с детьми, однако один из учителей настоял на проведении полноценной эвакуации.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае два школьника отравились снюсом.