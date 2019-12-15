Под Тулуном мошенник забрал деньги пострадавших от паводка — видео

При этом сам мужчина утверждает, что все работы были выполнены на 100% и он "готов к любым проверкам".

Под Тулуном мошенник забрал деньги пострадавших от наводнения и заявил, что государство зря им помогает. Об этом сообщает канал Mash.

После того как пострадавшим в Аршане выделили денежные средства на восстановление жилья, к ним пришёл Владимир Сапожников. Он заключил с ними договор на строительно-восстановительные работы, обещал отремонтировать дома.

Однако жильцов не устроил конечный итог работы: дом, по их словам, был сдан раскопанный и полностью разломанный. В частности, были выбиты окна, сломана печка, распилены пилой "Дружба" все полы, после чего дом был брошен.

Когда жильцы дома оказались недовольны работой, Сапожников заявил, что дальше будет заниматься восстановительными работами только за дополнительную плату.

— 100 процентов я сделал. Готов на любые проверки и считаю, качественно сделал, — заключил Сапожников.

Ранее Лайф писал, что врио главы Приангарья встретился с пострадавшими от летнего наводнения в Тулуне и назвал сроки ликвидации последствий паводка.