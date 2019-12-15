В Челябинске бойцовская собака растерзала пьяного хозяина

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Фото © Shutterstock

В Челябинске бойцовская собака набросилась на хозяина. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на МВД по региону.

Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 декабря. По предварительной версии, мужчина был пьян и мог сам спровоцировать собаку на агрессию. Пытаясь спастись, он выполз в подъезд, где ему помогали жена и сосед. Отбиться от животного получилось не сразу, пострадавший потерял много крови.

По словам соседей, супруги занимаются разведением псов.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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