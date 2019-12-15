Российский конькобежец взял золото на 1000 метрах на этапе Кубка мира в Японии

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Фото © Instagram / "Большой спорт"

Конькобежец Павел Кулижников взял золото на дистанции 1000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в эти дни в японском Нагано.

Россиянин прошёл дистанцию за одну минуту 8,454 секунды. Третьим и вторым пришли голландцы Кай Вербей (+0,22) и Хейн Оттерспер (+0,50). Российский конькобежец Виктор Муштаков занял пятую строчку турнирной таблицы (+0,69), а Артём Арефьев — 15-ю (+2,15).

В субботу Виктор Муштаков одержал победу на дистанции 500 метров, где Кулижников стал вторым.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано завершится позднее в воскресенье.

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