Песков рассказал о несовпадении позиций Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о диалоге Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках встречи в "нормандском формате". Этим он поделился в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, фрагмент которой был показан в воскресенье.

По словам представителя Кремля, лидеры двух стран начали диалог, но пока им не удаётся достичь согласия по ряду вопросов, так как они "используют разную терминологию".

— Я думаю, что минут 10–15 они говорили с глазу на глаз, что, кстати, не так коротко. Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в "нормандском формате", — сообщил Песков.

Ранее Песков заявил, что судьбоносного прорыва в рамках "нормандского саммита" не произошло.

Напомним, встреча в "нормандском формате" состоялась 9 декабря в Париже. В мероприятии приняли участие российский лидер Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.