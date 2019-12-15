В Минобороны Турции рассказали, что вынудило Анкару купить С-400

Глава ведомства добавил, что сейчас страна ведёт переговоры с Вашингтоном, надеясь приобрести истребители F-35.

Турция была вынуждена приобрести российский комплексы С-400, поскольку западные страны не отреагировали на её запрос на покупку систем ПРО. Об этом сказал глава Минобороны страны Акар Хулуси в ходе Дохийского форума.

— С 1999 года мы обращались к США, Франции, и, в конце концов, были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что в этом была необходимость, — цитирует министра РИА "Новости".

Министр подчеркнул, что его государство остаётся членом НАТО, соблюдает свои обязанности в качестве члена Североатлантического альянса и не планирует его покидать.

Хулуси добавил, что сейчас Турция ведёт переговоры с Вашингтоном, надеясь приобрести истребители F-35.

Ранее СМИ сообщали, что в США разрабатывают новую ракету системы земля — земля Precision Strike Missile (PrSM), которая сможет преодолеть российскую противовоздушную оборону, в частности комплексы С-400 и "Триумф".

Напомним, поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября. США всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. 10 ноября США пригрозили санкциями, если страна не избавится от С-400, однако Анкара всё равно готова закупать у России комплексы. 5 декабря в США заявили, что и дальше будут оказывать давление на страну из-за покупки российских ЗРК.