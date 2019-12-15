В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств

Донецкая Народная Республика готова предложить Киеву новые участки для разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

Он отметил, что это произойдёт в том случае, если стороны придут к соглашению относительно дополнения к рамочному решению, "полной взаимности, зеркальности", а также в случае соблюдения режима прекращения огня с украинской стороны.

Кроме того, в ДНР приветствуют решения "нормандской четвёрки" по новым участкам для отвода средств и сил и реализации прекращения огня в Донбассе.

Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.