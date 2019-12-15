Арки Крымского моста зажглись цветами российского триколора

Арочные участки Крымского моста подсветили цветами российского триколора. Тысячи огней на кронштейнах более 18 видов протянулись свыше чем на 19 километров кабельных линий. Об этом сообщается в официальном аккаунте моста в социальной сети "Твиттер".

— Пока вы спали, примерил на себя будущую подсветку. После открытия (движения поездов по железнодорожной части моста. — Прим. ред.) каждую ночь так сверкать буду, — написано в сообщении аккаунта Крымского моста.

Ранее Лайф писал, что на Крымском мосту появились большие граффити, посвящённые строителям этого масштабного сооружения. Художники изобразили рабочего с главными талисманами объекта — котом Мостиком и псом Цыганом, которые провели на стройплощадке все четыре года.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяжённым в России, его длина составляет 19 километров. Мост был открыт президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года. Движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.

Открытие движения пассажирских поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года. Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а 24 декабря поедет первый поезд из Москвы в Симферополь. Грузовые поезда в свою очередь смогут ходить с 1 июня следующего года.