Ушёл из жизни экс-министр информации и печати СССР Михаил Ненашев

Журналист, бывший глава Министерства информации и печати СССР Михаил Ненашев ушёл из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

По его словам, Ненашева не стало в ночь с 14 на 15 декабря. Причины смерти не уточняются, однако, вероятнее всего, роль сыграл его преклонный возраст. Шафир выразил искренние соболезнования родным и близким покойного и отметил его заслуги.

— Это действительно огромная, невосполнимая потеря, это целая эпоха, которая вот, к сожалению, сейчас ушла. И передать словами всё это достаточно сложно. Да и, пожалуй, никакие слова в полной мере шока от этой потери не вместят в себя, — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что новость о кончине Ненашева сделала День памяти погибших журналистов ещё печальнее.

— Сегодня день поминовения наших погибших коллег, тех, кто погиб во имя исполнения своего долга, тех, кто был убит, умер. И то, что именно в этот день мы потеряли Ненашева, прибавляет этому дню печали и боли, — заявил он.

Михаил Ненашев в прошлом занимал должность председателя Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Кроме того, он был председателем Гостелерадио СССР и главным редактором газеты "Советская Россия".