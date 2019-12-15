В Краснодаре инвалида-колясочника не пустили в караоке-бар в день рождения

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Знакомая мужчины утверждает, что он чемпион России по боксу среди людей с ограниченными возможностями.

В Краснодаре инвалида-колясочника отказались пропустить в караоке-клуб в день его рождения. О произошедшем в своём инстаграме рассказала его подруга.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/julia.nadeina.life/" target="_blank">julia.nadeina.life</a></p>

Она отметила, что её друг — чемпион России по боксу среди людей с ограниченными возможностями. В заведение его не пустили, несмотря на то что у него был забронирован столик.

Имя друга девушка не назвала, но обратила внимание на то, что перед приходом обзвонила множество подобных караоке-баров, однако везде её друга отказались принять из-за инвалидной коляски.

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