Затонувшие в Севастополе плавдок и подлодку утилизируют

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Подлодка Б-380 в плавдоке ПД-16. Фото © Wikipedia

Затонувшие в Севастополе плавучий док ПД-16 и подводная лодка Б-380 будут утилизированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Сейчас проводятся работы по их буксировке к месту утилизации.

Уточняется, что плавдок возвышается над водой на четверть надводной части, а Б-380 перевернулась на бок.

Напомним, в Севастополе в ночь с 14 на 15 декабря затонул плавучий док со списанной подводной лодкой. Предполагается, что инцидент мог произойти из-за состояния дока, не подлежавшего эксплуатации и ремонту.

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