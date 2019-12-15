В Совфеде отреагировали на заявление Польши о нежелании делать из России врага

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров поделился мнением в беседе с RT относительно заявления главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать Россию врагом могут навредить Варшаве.

Джабаров отметил, что такая позиция вызывает удивление, так как ранее было немало русофобских высказываний со стороны польских властей. По мнению сенатора, Варшава изменила свою риторику на нейтральную после отказа Трампа признать Россию врагом.

Действия Польши, в результате которых Россия представлялась главным антагонистом Европы, были ошибочными, считает Джабаров.

— Будем надеяться, что наметившееся потепление в Европе не временное, а только начинающееся явление, — добавил политик.

Сенатор также отметил, что Россия — тоже европейская страна и об этом не стоит забывать.

Ранее Лайф приводил заявление польского политика.